Жертв могло быть больше: убийца двух приставов в Адлере стрелял по прохожим

Все произошло в Адлере. Фото: мэрия Сочи

Ранним утром, 9 июня, двое приставов Андраник Матевосян и Альберт Агозян вместе со строительной бригадой приехали на улицу Просвещения, 81/1 в Адлере. В 2020 году краснодарский суд вынес решение снести бараки, принадлежащие Вартану Кочьяну и его семье. Он сам жил здесь и сдавал комнатушки туристам. Владелец самостроев пытался обжаловать решение, но все инстанции сошлись во мнении - они незаконны. Кочьяна много раз предупреждали, что решение будет исполнено рано или поздно. А накануне, 8 июня, на подлежащем сносу здании появилось объявление: Дом под снос.

Утром исполнителей с ружьем уже поджидал Кочьян.

Дом Кочьяна уже пошел под снос.

Он начал палить по ним, как только увидел технику. Двое приставов погибли на месте.

Строителям удалось укрыться от пуль.

Вартан Кочьян

- Я живу здесь с четырех лет. Эта земля принадлежит моим родителям, моим детям. А они хотят все снести и поставить ларьки и магазины - все им денег мало, - заявил сразу после убийства Вартан Кочьян.

Он не пытался бежать после произошедшего, а спокойно дождался полицейских. Мужчину погрузили в полицейский "УАЗ" и отвезли в отделение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Вероятнее всего, это будет арест.

На месте трагедии идут следственные действия

Делом уже занимается Следком. Выясняются все обстоятельства конфликта, приведшего к трагедии.

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