В Сочи не будут останавливать снос бараков после убийства судебных приставов

На этом месте Вартан Кочьян расстрелял приставов

Напомним, утром 9 июня в Адлерском районе Сочи 61-летний местный житель расстрелял двоих судебных приставов. Таким образом он пытался защитить свои гаражи и бизнес от сноса. Сейчас мужчина находится под стражей.

Пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю сообщает, что в Сочи не остановят снос бараков после преступления. Многие из них опасны для жизни людей. При этом родственникам погибших помогут организовать похороны.

Причины случившегося читайте в нашем материале.