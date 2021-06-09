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Происшествия9 июня 2021 18:31

В Сочи не будут останавливать снос бараков после убийства судебных приставов

Мэрия поможет организовать похороны погибших
София ФОМЕНКО
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На этом месте Вартан Кочьян расстрелял приставов

На этом месте Вартан Кочьян расстрелял приставов

Напомним, утром 9 июня в Адлерском районе Сочи 61-летний местный житель расстрелял двоих судебных приставов. Таким образом он пытался защитить свои гаражи и бизнес от сноса. Сейчас мужчина находится под стражей.

Пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю сообщает, что в Сочи не остановят снос бараков после преступления. Многие из них опасны для жизни людей. При этом родственникам погибших помогут организовать похороны.

Причины случившегося читайте в нашем материале.