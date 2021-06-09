В Сочи устанавливают, где расстрелявший приставов пенсионер купил оружие

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Сочи устанавливают, где и при каких обстоятельствах расстрелявший приставов пенсионер купил оружие. И.о. руководителя СКР по краю Андрей Маслов прибыл в Сочи для личной координации работы следователей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Установление всех обстоятельств произошедшего поручено следственной группе, в состав которой включены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты краевого управления, - уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Маслов дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела.

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