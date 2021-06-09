Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Геленджике запустили водопровод между микрорайонами «Южный» и «Парус». Благодаря ему, подача воды станет возможной из Троицкого группового водовода даже при снижении уровня в Дивноморском водозаборе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Почетными гостями церемонии запуска стали заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

– Осенью 2020 года приняли концепцию бесперебойного водоснабжения Геленджика. И она воплощена в жизнь. , – сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, реализован один из ключевых этапов, который позволит избежать проблем с дефицитом воды

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Геленджике решают проблемы водоснабжения. На курорте соединяют Троицкий групповой водовод и Дивноморский водозабор.