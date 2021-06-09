Власти Сочи окажут помощь семьям застреленных приставов

Место трагедии. Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи окажут помощь семьям застреленных приставов. Мэр курорта Алексей Копайгородский выразил соболезнования их родным, близким и коллегам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Мы обязательно окажем помощь и всяческую поддержку семьям погибших сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Приношу свои соболезнования всем родным, близким и коллегам, - сказал глава города Сочи.

По его словам, несмотря на трагедию, в Сочи продолжат наведение порядка в вопросах земельной документации. Это касается как данного участка, так и всей градостроительной сферы курорта.

- Мы продолжим разъяснительную работу по сносу самостроев в Сочи, – сказал Алексей Копайгородский.

Напомним, что на улице Просвещения летом 2018 года в кафе-шашлычной загорелась электропроводка. Огонь быстро распространился и на соседний трехэтажный барак. Тогда погибло четыре человека в кафе, в здании рядом - 7 человек, включая 8-летнего ребенка.