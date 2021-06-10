Мэр Сочи назвал погибших судебных приставов настоящими героями

Фото: sochi.ru.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский назвал погибших судебных приставов настоящими героями. По его словам, поступку убийцы не может быть никакого оправдания. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Глава города напомнил, что 9 июня в Сочи произошла трагедия – при исполнении служебных обязанностей были убиты двое судебных приставов. Одному из них было 30 лет, другому - 31.

- Местный житель, самовольно захвативший муниципальную землю, застрелил двух судебных приставов, - заявил Алексей Копайгородский. – Они обеспечивали выполнение решения суда по сносу самовольных построек.

Он обратил внимание, что трагедия поражает своей жестокостью.

- Поступку убийцы не может быть никакого оправдания, - заключил глава города-курорта. - Весь город скорбит.