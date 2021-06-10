В Краснодаре по улице Московской начали строить второй подземный переход

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Строительство трамвайной линии по улице Московской идёт в графике. Работы ведутся сразу на нескольких участках. Сегодня начали строить еще и второй подземный переход по улице Московской – напротив торгового центра «Стрелка». Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

- Уже в октябре в переходе начнутся внутренние отделочные работы. Планировали начать строительство этого перехода пораньше, но дождливая весна внесла свои коррективы, - отметил Первышов.

В настоящее время продолжается строительство подземного перехода по улице Петра Метальникова. Пока идёт разработка грунта тоннельной части.

Также мэр Краснодара рассказал, что трамвайное полотно по улице Московской начнут прокладывать в конце июня - начале июля.

- Построить трамвайную ветку - это не просто проложить рельсы, подключить электричество и пустить вагоны. Это большой и сложный комплекс инженерно-строительных работ. В Краснодаре он проводится впервые за несколько десятилетий, - написал Первышов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Краснодара призвал городские сервисы по прокату ограничить скорость самокатов. Он отметил, что это повысит культуру вождения.