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Общество10 июня 2021 21:43

Мэр Геленджика раздал детям 400 порций мороженого

Юные гости и жители курорта получили сладкое лакомство на городском празднике
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Скрин видео: t.me/BogodistovAA

Скрин видео: t.me/BogodistovAA

В Геленджике необычно отметили Всемирный день мороженого. Мэр Геленджика раздал детям сладкое лакомство, всего юные гости и жители курорта получили 400 порций. Об этом Алексей Богодистов сообщил в своем Телеграм-канале.

- Вечером уже узнал, что сегодня, оказывается, Всемирный день мороженого. Праздник со вкусом детства стал тёплым и добрым завершением этого дня. Всё, что было в ближайшем магазине мороженое, купил и с актёрами уличных театров раздали детворе на площади 400 стаканчиков, - рассказал глава города-курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанское мороженое пытаются подделать китайцы. А еще в крае готовят десерт из настоящего вина.