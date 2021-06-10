Мэр Геленджика раздал детям 400 порций мороженого

Скрин видео: t.me/BogodistovAA

В Геленджике необычно отметили Всемирный день мороженого. Мэр Геленджика раздал детям сладкое лакомство, всего юные гости и жители курорта получили 400 порций. Об этом Алексей Богодистов сообщил в своем Телеграм-канале.

- Вечером уже узнал, что сегодня, оказывается, Всемирный день мороженого. Праздник со вкусом детства стал тёплым и добрым завершением этого дня. Всё, что было в ближайшем магазине мороженое, купил и с актёрами уличных театров раздали детворе на площади 400 стаканчиков, - рассказал глава города-курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанское мороженое пытаются подделать китайцы. А еще в крае готовят десерт из настоящего вина.