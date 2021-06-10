Директор ФССП России прибыл в Сочи для встречи с родными расстрелянных приставов

Фото: fssp.gov.ru

Директор ФССП России генерал-полковник внутренней службы Дмитрий Аристов прибыл в Сочи, чтобы встретиться с родными расстрелянных приставов. Семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, будут оказаны меры социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, будут предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, - отметили в пресс-службе.

Напомним, что 9 июня, в Адлере 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двоих приставов, пришедших сносить принадлежащие ему бараки на улице Просвещения. После произошедшего убийца даже попытался объясниться, сказав, что живет в этом месте десятки лет. У многих его отповедь даже вызвала сочувствие. Но, оказывается, эти сочинские фавелы равняют с землей не в первый раз. И как грибы после дождя, они вырастают здесь снова.