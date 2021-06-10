Фавелы, из-за которых расстреляли двоих приставов в Адлере, уже сносили 33 года назад

Дом Кочьяна все равно снесут

Вчера, 9 июня, в Адлере 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двоих приставов, пришедших сносить принадлежащие ему бараки на улице Просвещения. После произошедшего убийца даже попытался объясниться, сказав, что живет в этом месте десятки лет. У многих его отповедь даже вызвала сочувствие.

Но, оказывается, эти сочинские фавелы равняют с землей не в первый раз. И как грибы после дождя, они вырастают здесь снова.

- Впервые эти постройки были признаны незаконными еще 35 лет назад. Это была территория пансионата "Аэрофлот", - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Сочи. - Площадку между насосной морского водозабора и железной дорогой местные жители заняли под огороды, самовольно возвели на ней сараи и гаражи. На предупреждения администрации пансионата «Аэрофлот» об освобождении самовольно занятой территории и сносе построек жильцы не реагировали. Решением Адлерского районного исполнительного комитета от 23 апреля 1988 года они были снесены. Подготовлена площадка для переноса гаражей жилых домов 81, 83 по ул. Просвещения на прилегающей к пансионату «Аэрофлот» территории. Гаражно-строительный кооператив «Гранж» был образован в 2001 году. В 2020 году деятельность юридического лица была прекращена.

Вартан Кочьян арестован и находится в СИЗО

Эти "скворечники" давно уже начали использоваться как магазины, комнатушки для отдыхающих, но только не как гаражи. А в 2018 году по соседству с бараками Кочьяна погибли 11 человек при пожаре. Люди снимали здесь дешевые квадратные метры, невзирая на полное отсутствие каких бы то ни было норм. Сосед Кочьяна в итоге смирился с тем, что его "собственность" снесли.

Но Кочьян мириться с этим не собирался. Получив решение суда, он обжаловал его. А когда апелляция тоже постановила снести бараки, отказался исполнять это решение.

- 10 августа должно было состояться новое заседание суда по его жалобе в кассации. Но скорее всего, к этому времени самострои были бы уже снесены, - говорят в мэрии.

Именно это решение, вступившее в законную силу, пришли исполнить сочинские приставы. Но Кочьян вышел к ним с ружьем. И хладнокровно расстрелял обоих - Андраника Матевосяна и Альберта Агозяна.

А самое главное, как бы страшно это ни звучало, действия Кочьяна были бессмысленны.

- Никаких послаблений, несмотря на произошедшее, не будет. Самострои продолжат сносить, - ответили в мэрии Сочи. - Более того, в этом году снесены уже 145 таких, а в судах находятся иски еще по четыремстам. За три года в Сочи снесено 36 самостроев. Мы продолжим работу по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства совместно с правоохранительными органами, советами территориального общественного самоуправления, депутатским корпусом, будем проводить разъяснительную работу с жителями. Освобожденные от объектов самовольного строительства земельные участки муниципальной земли будем резервировать под строительство социальных объектов и общественных пространств по просьбам горожан.

К слову, Вартану Кочьяну, оказывается, было, где жить. Помимо бараков раздора в собственности у него две квартиры в Сочи. Летом он сдавал их туристам.

Сегодня, 10 июня, суд Адлера арестовал его на два месяца. Но, скорее всего, в следственном изоляторе он просидит до суда. Наказание за убийство сотрудников правоохранительных органов при исполнении очень суровое. Кочьяну светит пожизненный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нельзя просто поставить палатку и жить в ней!»: адвокат рассказал, что убийца приставов в Адлере перепутал цивилизованное общество с первобытным

Трагедия в Сочи, по мнению Алексея Иванова, произошла из-за юридической неграмотности и нежелания договариваться (подробнее)

Был примерным семьянином и даже спас собаку: соседи рассказали, как расстрелявший приставов пенсионер стал монстром

61-летний Вартан Кочьян открыл огонь по мужчинам, которые приехали сносить его дом (подробнее)