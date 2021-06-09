«Нельзя просто поставить палатку и жить в ней!»: адвокат рассказал, что убийца приставов в Адлере перепутал цивилизованное общество с первобытным

Алексей Иванов

Сегодня, 9 июня, в Адлере произошла трагедия. 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двоих приставов 30-летнего Андраника Матевосяна и 31-летнего Альберта Агозяна. Служители закона пришли, чтобы исполнить решение суда, датированное 2020 годом, и снести бараки по улице Просвящения, 81.

Дом, который пришли сносить убитые приставы

Сразу после своего преступления Кочьян попытался объясниться.

- Я живу тут с четырех лет. Это земля моя, моих родителей и моих детей. Почему я должен ее лишаться?! - сказал он на камеру.

Однако у адвоката Алексея Иванова другое мнение.

- Конституция РФ дает всем нашим гражданам право на жилище.Но при этом оно, безусловно, должно приобретаться по закону.Нельзя просто поставить палатку там, где ты хочешь, и жить в ней несколькими поколениями. В цивилизованном обществе это недопустимо. Кроме того, я более, чем уверен, потому что сталкиваюсь с такими фактами в судах, что никакого контакта с властью у хозяина этой фавеллы не было.Когда мэрия пошла в суд, ответчик попросту игнорировал этот процесс. А именно тогда надо было доказывать свои права на жилье, а не с ружьем в руках. Тут нужен был диалог и с приставами в том числе. Нельзя все вопросы решать силой, - считает управляющий партнер адвокатского бюро "Правовой статус".

Сейчас Вартан Кочьян под стражей. Ему предъявлены обвинения по статье "Посягательства на жизнь". Вскоре ему изберут меру пресечения. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

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