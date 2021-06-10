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Общество10 июня 2021 22:45

Видео взрыва в гараже Краснодара

Появилось видео взрыва в гараже Краснодара
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Скрин видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Скрин видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Опубликовано видео взрыва в гараже Краснодара. Один мужчина погиб на месте, двое госпитализированы с места ЧП с сильными термическими ожогами. Сотрудники Следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю проводят доследственную проверку.

Напомним, что взрыв произошел вечером 10 июня в двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой. Строение обрушилось.

- По имеющимся оперативным сведениям указанные лица осуществляли ремонт автомобиля в частном порядке, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В данный момент следователи и криминалисты СКР проводят осмотр места ЧП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.