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В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме. Квартира загорелась в жилом комплексе на улице Аверкиева. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

- Пожар произошел вечером 10 июня в квартире на втором этаже, - рассказал сотрудник оперативных служб. – Были эвакуированы жильцы.

По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 10 июня произошла трагедия на улице Тихорецкой. В двухэтажном гаражном боксе произошел взрыв в гараже - строение обрушилось. Один мужчина погиб, двое госпитализированы с ожогами.