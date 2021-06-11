Двое мужчин, пострадавших при обрушении гаража в Краснодаре, находятся в реанимации

Фото СУ СК РФ по краю

Двое мужчин, пострадавших при обрушении гаража 10 июня, в настоящее время находятся в реанимации в тяжелом состоянии. От взрыва газа они получили термические ожоги.

Напомним, что одни мужчина погиб сразу на месте ЧП. Взрыв прогремел вечером 10 июня в двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, трое мужчин в гараже ремонтировали автомобиль в частном порядке.

Причиной взрыва в гараже специалисты называют неосторожное обращение с газом. Обстоятельства случившегося выяснятся, проверка продолжается.