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Происшествия11 июня 2021 9:26

Двое мужчин, пострадавших при обрушении гаража в Краснодаре, находятся в реанимации

Их состояние медики оценивают как тяжелое
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото СУ СК РФ по краю

Фото СУ СК РФ по краю

Двое мужчин, пострадавших при обрушении гаража 10 июня, в настоящее время находятся в реанимации в тяжелом состоянии. От взрыва газа они получили термические ожоги.

Напомним, что одни мужчина погиб сразу на месте ЧП. Взрыв прогремел вечером 10 июня в двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, трое мужчин в гараже ремонтировали автомобиль в частном порядке.

Причиной взрыва в гараже специалисты называют неосторожное обращение с газом. Обстоятельства случившегося выяснятся, проверка продолжается.