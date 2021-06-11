Скрин видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Стала известна причина взрыва в гараже Краснодара 10 июня 2021 года, где один мужчина погиб, двое получили термические ожоги. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Сотрудники Следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв прогремел вечером 10 июня в двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой, строение рухнуло. Причина взрыва в гараже Краснодара 10 июня 2021 года устанавливается правоохранительными органами.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, трое мужчин в гараже ремонтировали автомобиль в частном порядке. Причина взрыва в гараже Краснодара 10 июня 2021 года – неосторожное обращение с газом.

- В боксе взорвался газовый баллон, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео взрыва в гараже Краснодара.