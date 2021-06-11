Следком Кубани возбудил уголовное дело после смертельного взрыва в гараже

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Напомним, вечером 10 июня по улице Тихорецкой в Краснодаре случился взрыв в гараже. На месте погибла 27-летняя женщина, 35-летний мужчина и 45-летняя женщина госпитализированы с термическими ожогами. Они находятся в реанимации. Известно, что пострадавший арендовал этот гараж для ремонтных работ и реставраций авто, погибшая была его родственницей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают причины и очаг детонации, назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.