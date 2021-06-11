Последствия ливня в Краснодаре 11 июня 2021: пробки 10 баллов и лужи-озера
Фото: Евгения ОСТРАЯ
Вместо обещанной жары на Кубань обрушились ливни и грозы. За считанные минуты центр Краснодара буквально затопило. Огромные лужи стали причиной заторов на дороге.
«КП» – Кубань» выяснила последствия ливня в Краснодаре 11 июня 2021.
Это лето надолго останется в памяти жителей краевого центра. Вместо жары на Кубань пришли холода. Уже несколько дней температура воздуха в краевом центре не прогревается даже до 30 градусов. Такого аномально холодного лета на Кубани не было уже несколько лет.
Пробки в Краснодаре
В пятницу днем на Краснодарский край обрушился дождливый циклон. За полчаса центр краевой столице превратился в большое озеро из луж.
Сильнее остальных последствия ливня в Краснодаре 11 июня 2021 ощутили жители спальных районов. Из-за огромных луж на выездах из жилых комплексов образовались огромные пробки.
Также намертво стоят улицы Северная и Селезнева. Не протолкнуться по Зиповской и 40-летия Победы. Каждую минуту ухудшается ситуация на Российской.
Последствия ливня в Краснодаре будут ощущаться вечером, после завершения рабочего дня. По прогнозам экспертов, десятибалльные пробки на дорогах краевой столицы исчезнут ближе к девяти вечера.
Пока горожанам рекомендуют пересаживаться на общественный транспорт, не забывать зонтики и теплую одежду.