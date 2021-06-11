Последствия ливня в Краснодаре 11 июня 2021: пробки 10 баллов и лужи-озера Фото: Евгения ОСТРАЯ

Вместо обещанной жары на Кубань обрушились ливни и грозы. За считанные минуты центр Краснодара буквально затопило. Огромные лужи стали причиной заторов на дороге.

«КП» – Кубань» выяснила последствия ливня в Краснодаре 11 июня 2021.

Это лето надолго останется в памяти жителей краевого центра. Вместо жары на Кубань пришли холода. Уже несколько дней температура воздуха в краевом центре не прогревается даже до 30 градусов. Такого аномально холодного лета на Кубани не было уже несколько лет.

Пробки в Краснодаре

В пятницу днем на Краснодарский край обрушился дождливый циклон. За полчаса центр краевой столице превратился в большое озеро из луж.

Сильнее остальных последствия ливня в Краснодаре 11 июня 2021 ощутили жители спальных районов. Из-за огромных луж на выездах из жилых комплексов образовались огромные пробки.

Также намертво стоят улицы Северная и Селезнева. Не протолкнуться по Зиповской и 40-летия Победы. Каждую минуту ухудшается ситуация на Российской.

Последствия ливня в Краснодаре будут ощущаться вечером, после завершения рабочего дня. По прогнозам экспертов, десятибалльные пробки на дорогах краевой столицы исчезнут ближе к девяти вечера.

Пока горожанам рекомендуют пересаживаться на общественный транспорт, не забывать зонтики и теплую одежду.