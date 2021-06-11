- А ты привился? Фото: Архив "КП"

Коллективный иммунитет к COVID-19 на Кубани появится, когда привито будет 60% населения. Об этом радио "КП"-Краснодар" рассказал заместитель главного врача краевой инфекционной больницы Игорь Люлин.

- Риск заболеть коронавирусом после вакцинации — менее 1%, - сказал врач. - А при заболевании привившемуся человеку чаще всего не нужна госпитализация, так как инфекция переносится в лёгкой форме. К тому же вакцинация является важнейшей составляющей контроля за распространением инфекционных заболеваний. Наличие коллективного иммунитета позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, именно поэтому важно достичь уровня привитости населения не менее 60%. Особенно актуально это для Кубани в связи с началом туристического сезона. Именно вакцинация позволит сохранить жизнь и здоровье.

Напомним, в крае развернуты пункты вакцинации. А в Краснодаре можно сделать прививку от коронавируса не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильном пункте.

Вот их адреса: ТРЦ «СБС-Мегамолл», ТРЦ «Красная площадь» (два пункта), ул. Красная, 139, ул. Трамвайная, 5, ул. Тихорецкая, 5/2. Привиться тут можно с 9:00 до 17:00. В торговых центрах - с 10:00 до 17:00.