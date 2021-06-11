В День России над Краснодаром будут летать мотопарапланы с флагами

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

12 июня над Краснодаром будут летать мотопарапланы с флагами. В зрелищной акции примут участие 10 спортсменом. Яркие парашюты запустят над акваторией реки Кубань у Юбилейного микрорайона и поселка Яблоновского.

- Проект направлен на сохранение исторической памяти об «Огненном десанте» - диверсионной воздушно-десантной операции на аэродроме оккупированного фашистами Майкопа. В память о 24 октября 1942 года мы учим юнармейцев наземной парашютно-десантной подготовке, - рассказывает председатель отделения ДОСААФ России на Кубани Александр Шепелев.

Вылет с флагами начнется в 18:00.

Полная программа праздника.