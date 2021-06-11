Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре: онлайн-концерт и мозговая бойня

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре будет насыщенной. Из-за сохранения режима повышенной готовности часть акций пройдет в онлайн-формате. Это уже не первый случай, когда мероприятия переносятся в Сеть. Так же было на Международный день защиты детей, 1 июня.

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре станет самой насыщенной за последнее время.

С 10:00 до 17:00 на площади перед Выставочным залом Боевой славы, что в парке 30-летия Победы, развернется несколько тематических площадок.

Там же состоится брейн-ринг. Это интеллектуальная игра на знание истории страны.

На этом программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре не ограничивается. На улице Краснодаре развернется огромная тематическая выставка. Она получила название «Россия от А до Я».

По словам создателей, это уникальная экспозиция. Благодаря ей горожане узнают, какие ассоциации вызывает наша родина у иностранцев.

Также программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре предлагает местным жителям принять участие в акции на Мосту поцелуев. Там волонтеры растянут огромное полотно с фразой: «Я люблю Россию». Оно расположится от Тургеневского моста до Моста поцелуев.

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре предусматривает большое количество онлайн-активностей.

Уже известно, что в краевом центре пройдет акция «Флаг России. 12 июню». Это всероссийское мероприятие.

Чтобы принять участие в акции, достаточно разместить флаг России на окне и разместить фото в социальных сетях с тегами #ФлагиРоссии12июня, #МыРоссия, #ДеньРоссииКК, #ДеньРоссииКубань, #ДеньРоссииКраснодар.

Также программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре предлагает местным жителям объединиться. Сделать это можно в рамках акции «В кругу друзей».

Чтобы принять участие в мероприятии, достаточно объединиться с друзьями в хоровод, сделать несколько фотографии и выложить в социальные сети с тегами: #ДеньРоссии и #ВКругуДрузей, #МыРоссия, #СтранаПобедителей, #ДеньРоссииКК, #ДеньРоссииКубань, #ДеньРоссииКраснодар.

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре включила в себя сразу несколько экскурсия в формате квестов. Одна из них получила название «Достопримечательности России».

В социальных сетях Центра молодежного политики Краснодарского края будут появляться фотографии и интересные факты о разных городах страны.

Также программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре получила онлайн-лекторий.

Он пройдет в группе Выставочного зала Боевой Славы. Местные жители познакомятся с архивными фотографиями и фактами.

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре обещает трансляцию видеопрограммы о реализации патриотического проекта «Полотно Памяти «Письма Героям».

Организаторы обещают эфир в социальных сетях городского Центра культура. Основная задача данного проекта – формирование у молодежи исторического памяти.

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре обещает викторину. Она будет организована Пашковским городским Домом культуры.

Участие в акции «Люблю тебя, моя России» может принять любой желающий. Нужно только перейти на страницу учреждения в социальных сетях.

Закрывает программу мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Краснодаре праздничный концерт. Он состоится в десткой школе искусств им. Г. Ф. Пономаренко.

Прямая трансляция мероприятия пройдет в инстаграме учреждения.