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Общество11 июня 2021 19:36

В Краснодаре зафиксированы 10-бальные пробки

Самые сильные заторы в центре, на въезде и выезде из города
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Затор 11 июня

Затор 11 июня

Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Краснодаре зафиксированы 10-бальные пробки. Самые сильные заторы в центре, на въезде и выезде из города. Об этом сообщают краснодарские водители таксамотроров.

- Машины стоят на улицах Северная, Уральская, Ялтинская, Селезнева, Лизы Чайкиной, Дежнёва и других, - рассказали сотрудники агрегатов такси.

Как сообщалось ранее, последствия ливня в Краснодаре будут ощущаться вечером, после завершения рабочего дня. По прогнозам экспертов, десятибалльные пробки на дорогах краевой столицы исчезнут ближе к девяти вечера. Пока горожанам рекомендуют пересаживаться на общественный транспорт, не забывать зонтики и теплую одежду.