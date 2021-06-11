Затор 11 июня Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Краснодаре зафиксированы 10-бальные пробки. Самые сильные заторы в центре, на въезде и выезде из города. Об этом сообщают краснодарские водители таксамотроров.

- Машины стоят на улицах Северная, Уральская, Ялтинская, Селезнева, Лизы Чайкиной, Дежнёва и других, - рассказали сотрудники агрегатов такси.

Как сообщалось ранее, последствия ливня в Краснодаре будут ощущаться вечером, после завершения рабочего дня. По прогнозам экспертов, десятибалльные пробки на дорогах краевой столицы исчезнут ближе к девяти вечера. Пока горожанам рекомендуют пересаживаться на общественный транспорт, не забывать зонтики и теплую одежду.