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Семьям расстрелянных в Сочи приставов назначат пенсию по утере кормильца. Кроме того, семьям возместят расходы на погребение погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.

- Членам семей, погибших 9 июня сотрудников, будет назначена пенсия по случаю потери кормильца, а также произведены страховые выплаты, - рассказали в ФССП. - Кроме того, будут возмещены расходы на погребение, изготовление и установку памятника.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сочинцы несут цветы к месту трагической гибели двух судебных приставов, Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна. Они погибли 9 июня при исполнении своих служебных обязанностей.

Напомним, что утром 9 июня Вартан Кочьян расстрелял двух молодых приставов за то, что они пришли с документом о сносе гаража, в котором он жил.