Сочинцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших приставах

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Сегодня с самого утра сочинцы несут цветы к месту трагической гибели двух судебных приставов, Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна. Они погибли 9 июня при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

- Одними из первых на стихийном месте памяти и скорби сегодня побывали адлерцы - жители соседних улиц, представители армянской диаспоры города Сочи, депутаты и общественники . Память погибших почтили минутой молчания, священник армянской апостольской церкви отслужил панихиду по погибшим, - сказали в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Напомним, что утром 9 июня Вартан Кочьян расстрелял двух молодых приставов за то, что они пришли с документом о сносе гаража, в котором он жил. Один из представителей закона женился этой весной. «Комсомолка» сообщала, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль это дело.