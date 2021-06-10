Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве двух приставов в Сочи

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве двух приставов, которое произошло 9 июня в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

- Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного по трем статьям. Обстоятельства выяснят опытные следователи и криминалисты СУ СК РФ по Краснодарскому краю, - пояснили в ведомстве.

Также Бастрыкин потребовал установить способствовавшие совершению преступлений причины и условия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром 9 июня в Адлерском районе Сочи мужчина расстрелял двух приставов. Позже стало известно, что жизнью поплатились Андраник Матевосян и Альберт Агозян 35 и 36 лет. Их убил Вартан Кочьян за то, что они исполняли решение суда – пришли с документом о сносе незаконного гаража, где он собственно проживал.

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