«Не стреляй, дядька!»: В Сочи пристав закрывал телом раненого товарища и молил о пощаде

Ведется следствие

9 июня случилась страшная трагедия – в Адлерском районе Сочи мужчина расстрелял двух приставов. Позже стало известно, что жизнью поплатились Андраник Матевосян и Альберт Агозян 35 и 36 лет. Их убил Вартан Кочьян за то, что они исполняли решение суда – пришли с документом о сносе незаконного гаража, где он собственно проживал.

То, что происходило на улице Просвящение, очевидцы вспоминают с дрожью в голосе. Вартан Кочиян поджидал приставов с ружьем уже на подходе, он знал, что они явятся утром. Исполнители закона успели только достать документы, как дробь с расстояния пронзила их тела по очереди. Но Кочиян был решителен, он добивал жертв, чтобы у них не было шансов выжить, так горят те, кто видел стрельбу своими глазами.

- Это страшно! Он добивал уже раненых приставов, лежащих на земле. Один из них закрывал своим телом раненого товарища и молил: «Не стреляй, дядька!», - сообщают очевидцы.

Люди в момент стрельбы прятались в магазине напротив, когда Вартан с ружьем расхаживал вокруг убитых приставов. Они старались громко не разговаривать и вести себя так, чтобы он никого не заметил.

В настоящее время Вартан Кочьян задержан, возбуждено уголовное дело. С ним работают следователи. Назначен ряд экспертиз Расследование дела продолжается. Не исключено, что Кочьяна сегодня же отправят под стражу.

Ранее "Комсомолка" публиковала шокирующую исповедь мужчины, который убил двух приставов в Адлере. По словам мужчины, земля, на которой находятся строения, принадлежала его родителям и отдавать свое имущество он никому не собирается.

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