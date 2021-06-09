После стрельбы в Адлере СК возбудил уголовное дело

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

В Сочи возбуждено уголовное дело в связи с посягательством мужчиной на жизнь судебных приставов и покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Двое судебных приставов прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть территорию и произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья. Мужчины скончались, - сообщили «КП» - Кубань» в ведомстве.

Также в СК добавили, что был третий пострадавший, он смог убежать, ему оказали необходимую помощь.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.