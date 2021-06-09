Убитый из-за самостроя в Адлере пристав женился этой весной

Альберт женился три месяца назад.

На месте ЧП в Адлере, где произошла перестрелка из-за незаконной постройки, сейчас работают криминалисты и судмедэксперты. Напомним, 61-летний владелец самостроя решил защищать свое имущество от сноса с помощью оружия. Когда утром к дому подъехали приставы и строительная техника, мужчина открыл огонь.

Приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян погибли на месте происшествия. Жертв могло быть и больше, но строителям удалось укрыться от пуль. Сам владелец самостроев не стал скрываться, а записал на камеру своего знакомого шокирующую исповедь.

Жертвами сочинца, который хотел отстоять свой дом, стали двое молодых служителей порядка.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», один из погибших - 31-летний младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Альберт Агозян буквально этой весной связал себя узами брака. Три месяца назад пристав женился на своей возлюбленной Элеоноре.

Альберт вместе с супругой Элеонорой.

- С ней они встречались долго, очень ее любил, планировали детишек. Какое горе для семьи, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» знакомая семьи.

Стоит сказать, что приставом Альберт Агозян работал с февраля 2012 года. А его 30-летний коллега Андраник Матевосян, который также попал под пулю Вартана Кочьяна, служил чуть больше трех лет.

На фото слева Андраник Матевосян и Альберт Агозян.

У обоих остались семьи, маленькие дети. С родственниками погибших сейчас работают психологи.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным погибших.

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