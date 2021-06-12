Армения назвала отказ в вылете пассажирам из Краснодара неправомерным

Аэропорт Краснодара

Напомним, 11 июня в аэропорту Краснодара случился коллапс. Там 85 граждан Армении не пустили на борт самолета из-за отсутствия отрицательного ПЦР-теста. Аэропорт был готов пойти на уступки пассажирам, но вот перевозчик настоял на отказе. В итоге весь рейс и последующий в Баку задержали.

Отечественный перевозчик будет взыскивать неустойку за простой судна с аэропорта. Тем временем генеральное консульство Республики Армения в Ростове-на-Дону назвало эту ситуацию неправомерной.

- Отказ авиакомпании в перевозке пассажиров рейсом DP 989 Краснодар-Гюмри, ссылаясь на требуемые правила об обязательном наличии справки о пройденном ПЦР-тестировании на COVID-19 в стране прилёта, считаем неправомерным, - сообщается на официальной странице консульства в Facebook.

Специалисты объясняют, что согласно распоряжению Правительства Армении, лица без отрицательного ПЦР-теста должны сдать пробу в международных аэропортах страны или в пунктах пересечения границы и самоизолироваться до получения отрицательного теста. Если же теста нет, применяется 14-дневный карантин.

Также консульство упомянуло, что неоднократно передавало эту информацию в аэропорт.