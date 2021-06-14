Погода в Анапе на 14 июня 2021 года: на курорт надвигается шторм

Фото: Максим ПЕСКОВ

«КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Анапе на 14 июня 2021 года.

По прогнозам синоптиков, на курорте ожидается настоящая летняя благодать. На небе ни облачка, ветер слабый - 4 метра в секунду. При этом воздух прогреется до +26-27 градусов.

Но к вечеру температура резко упадет. Дело в том, что на курорт надвигается стихия. Анапу с ночи будут заливать дожди. Прогнозируют также грозы. Возможен град.

Несмотря на непривычно прохладный июнь туристов на курортах Краснодарского края - тьма! В Анапе нет мест ни в гостиницах, ни на пляже!