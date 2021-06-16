Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 10:36

На курортах Краснодарского края туристы активно бронируют отели на осень

Во многих гостиницах аншлаг
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти призвали вакцинироваться перед приездом на курорты

Власти призвали вакцинироваться перед приездом на курорты

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Гостиницы на Черноморском побережье почти полностью забронированы не только на все лето, но и на очень. Многие гостиницы уровня 4-5 звезд уже полностью распродали свои номера. Об этом сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В прошлом году теплая погода дала нам возможность фактически продлить летний сезон до ноября. Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году такой пролонгированный сезон позволит принять всех желающих на наших курортах, - отметил Кондратьев.

При этом глава региона отметил, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, необходимо соблюдать все рекомендованные меры безопасности. Вениамин Кондратьев выразил надежду на то, что жители страны, которые едут на море провакцинируются и приедут со сформировавшимся иммунитетом.

Ранее “Комсомолка” сообщала, что в Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи из-за коронавируса. Депутат предложил ввести дополнительные меры защиты.