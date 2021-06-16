На курортах Краснодарского края туристы активно бронируют отели на осень

Власти призвали вакцинироваться перед приездом на курорты Фото: Галина КОПЫЛОВА

Гостиницы на Черноморском побережье почти полностью забронированы не только на все лето, но и на очень. Многие гостиницы уровня 4-5 звезд уже полностью распродали свои номера. Об этом сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В прошлом году теплая погода дала нам возможность фактически продлить летний сезон до ноября. Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году такой пролонгированный сезон позволит принять всех желающих на наших курортах, - отметил Кондратьев.

При этом глава региона отметил, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, необходимо соблюдать все рекомендованные меры безопасности. Вениамин Кондратьев выразил надежду на то, что жители страны, которые едут на море провакцинируются и приедут со сформировавшимся иммунитетом.

Ранее “Комсомолка” сообщала, что в Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи из-за коронавируса. Депутат предложил ввести дополнительные меры защиты.