Что произошло за ночь 17 июня: На Кубани после ливня подтопило 9 придомовых территорий

В Павловском районе от града пострадала кровля на домах

«КП» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 17 июня в Краснодарском крае. Регион накрыло сильным ливнем, черные тучи прошли через всю Кубань, но некоторым районам досталось больше всего.

- В Анапе и Темрюке подтопило 9 придомовых территорий после дождя минувшей ночью. Работает оценочная комиссия по оценке ущерба имущества и обследованию территорий, - сообщили утром 17 июня "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в Главном управлении продолжает работу оперативный штаб по контролю за обстановкой. Сохраняют свое действия экстренные и штормовые предупреждения. Спасатели рекомендуют проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что 16 июня градом побило крыши домов и урожай в Павловском районе. Туда после случившегося отправился министр ГО и ЧС Кубани.