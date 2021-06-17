В Анапе спасатели устраняют последствия потопа

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Напомним, в ночь на 17 июня в Анапе прошел сильный ливень с грозами. Обильные осадки устроили масштабные потопы – размыло часть центрального пляжа, подтопило придомовые территории на улицах Северной и Советской.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным администрации города, вода зашла в 250 придомовых территорий, без света остались многие строения, люди с трудом передвигаются между жилищами. На центральных улицах и перекрестках курорта парализовано движение транспорта.

Сейчас спасатели продолжают устранять последствия наводнения: оказывают адресную помощь, проводят восстановительные работы, расчищают завалы. Кроме того, они убирают мусор, ил, засыпают размывы гравием и выравнивают грунт.

- В ликвидации последствий стихии задействованы подразделения ЖКХ, муниципальной службы спасения, Кубань-СПАС, МЧС, а также аварийные бригады Водоканала, районных и городских электросетей – всего более 160 человек и 40 единиц техники, - рассказали «КП»-Кубань» в управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Аварийно-восстановительные работы постепенно близятся к завершению. Городские службы оценивают ущерб, который принесла стихия.