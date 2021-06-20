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Общество20 июня 2021 17:23

Селить уже некуда: В Сочи практически закончились места в гостиницах

Загрузка отелей составляет 85 процентов
Ева МУР
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Сочи переполнен

Сочи переполнен

В Сочи сейчас, по подсчетам мэрии, отдыхают 185 тысяч человек. Загрузка отелей составила 85 процентов.

- Наша задача при таком скоплении народа обеспечить безопасность для всех туристов и местных жителей, - сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем тг-канале.

В городе, по его словам, снова усилены меры защиты от коронавируса. Ежедневно обрабатываются пляжи, транспорт и другие публичные места.

Напомним, в Сочи сегодня, 20 июня, один из самых жарких дней. Синоптики прогнозируют 30-градусную жару.