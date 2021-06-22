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В Краснодаре подходы к пешеходным переходам сделают доступными для маломобильных граждан. Ремонт улицы Селезнёва ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Для удобства жителей города с ограниченными возможностями здоровья все подходы к пешеходным переходам приведут в соответствие с требованиями безбарьерной среды, а также оборудуют тактильной плиткой.

Закончить ремонт улицы Селезнёва намечено в июле.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи появился первый проекционный световой пешеходный переход.