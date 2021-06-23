В Краснодаре уберут арт-объекты с Кубанской Набережной, которые не понравились жителям

Фигуры вызвали неоднозначную реакцию горожан Фото: София ФОМЕНКО

В Краснодаре на улице Кубанская Набережная в ночь на 19 июня установили скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше». Их создал модернист Валерий Казас. Но уже с первого дня арт-объекты вызвали у жителей неоднозначную реакцию, в одну из ночей их даже закидали сырыми яйцами.

Скульптуры не простояли и недели Фото: София ФОМЕНКО

Утром 23 июня мэр Краснодара сообщил, что скульптуры в ближайшее время уберут.

Арт-объекты решили убрать после критики краснодарцев Фото: София ФОМЕНКО

- Выставки бывают разные, не все из них становятся популярными. Многим данные арт-объекты не понравились. С учётом мнения жителей скульптуры с этого места уберут. Если кому-то из горожан "Тороиды" нравятся, они могут обсудить с автором и владельцем их размещение на своей прилегающей территории, - написал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов.