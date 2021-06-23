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Общество23 июня 2021 17:36

Мэр Краснодара ответил хейтерам, которые не верят в его прививку от коронавируса

Евгений Первышов показал видео, как его вакцинируют
София ФОМЕНКО
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Вакцинация нужна для коллективного иммунитета

Вакцинация нужна для коллективного иммунитета

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов сделал прививку от коронавируса 16 июня, за несколько дней до обязательной вакцинации. Однако многие краснодарцы не поверили сообщению чиновника, потому что не увидели на фото иглу.

22 июня глава краевого центра поделился видеозаписью с тем, как ему делали вакцину, и ответил всем недоброжелателям.

- Показали посты в социальных сетях, авторы которых сомневаются, что я привился от коронавируса. Специально для таких "знатоков" и "экспертов" показываю ролик, на котором виден весь процесс – от забора препарата в шприц до момента укол. Посмотрите на иглу, - написал Первышов в своем тг-канале.

Также он отметил, что уже более 125 тысяч краснодарцев сделали прививки и ни у кого из них ничего не выросло и волосы на месте. Глава краевого центра считает, что кому-то просто выгодно ставить под сомнение то, что публичные люди делают вакцины.