Тело третьего туриста из Адыгеи нашли спустя месяц поисков

Тело последнего пропавшего туриста спасатели не могли найти больше месяца

Напомним, трагедия случилась 8 мая на берегу реки Белой в Белореченском районе. Там двое жителей из Астраханской области отдыхали на берегу реки. Один из них захотел сделать фото и встал в реку, после чего его начало уносить течением. Второй бросился на помощь, но попал в водоворот вместе с другом. Тогда на помочь им пришел 36-летний прохожий-турист, однако и его унесло течение реки.

Тела двух мужчин по отдельности были найдены ранее. 15 июня спасатели вытащили из реки третьего.

- 15.06.2021 в Белореченском районе обнаружено тело третьего туриста, которого унесло течением реки Белой. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших мужчин, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.