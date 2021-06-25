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В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей изменят схему движения транспорта. Это поможет уменьшить заторы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Сегодня при въезде и выезде из микрорайона – пробки.

- Наиболее загруженное направление — это улица Автолюбителей, перекрёсток Благоева и Мачуги, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - В августе одномоментно планируем реализовать целый комплекс мер по реорганизации дорожного движения в этой части города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре изменится схема движения в районе улицы Кирилла Россинского. В переулках Топольковый и Гаражный, а также на улице Ангарская в ночь с 26 на 27 июня введут одностороннее движение. Данная мера необходима, чтобы разгрузить пути к жилым домам на Кирилла Россинского.