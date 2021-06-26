Мэр Геленджика рассказал об отключениях электричества на курорте из-за залпового дождя

В мэрии показали стройные ряды лежаков

На Геленджик 26 июня обрушился сильный дождь. На курорте лило как из ведра полчаса. Но за это время стихия успела принести городе неприятностей в виде грязи на набережной и затопленных дорог. Также в Геленджике отключали свет, мэр сообщил почему.

- Залповые осадки принесли Геленджику проблемы, но характер их временный. Как только стало понятно, что высока вероятность подтопления в центральной части города, в целях безопасности отключили все объекты от электричества, - написал в своем Telegram-канале Алексей Богодистов.

Также он сообщил, что вода уже сошла. Проблем с устранением последствий нет.