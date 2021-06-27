Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи увеличился спрос на аренду квартир из-за коронавируснных ограничений при заселении в гостиницы. Туроператоры отмечают рост стоимости жилья на 5-10%.

- Спрос на съемные квартиры в Сочи пошел вверх сразу после объявления о всуплении в силу коронавируснных ограничений при заселении в отели, - сообщают местные туроператоры. – Как известно, на курорте действует динамическое ценообразование. Соответственно, цена на комнаты, квартиры и коттеджи увеличилась пропорционально спросу.

В Краснодарском крае ввели новые правила работы санаторно-курортной отрасли. С 1 июля отели не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. А с 1 августа – без сертификата о вакцинации. Такие меры приняты из-за третьей волны коронавируса – в стране, в том числе на Кубани, число заболевших стало заметно увеличиваться с каждым днем.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что отдыхающие могут приехать со справкой о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте.