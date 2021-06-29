«Пухляш» из Little Big проверил на прочность фонтан в Краснодаре

Дмитрий Красилов

Парень из клипа Little Big, фанаты которого называют его теперь просто "пухляш", исполнил зажигательный танец на фонтане в Краснодаре. Дмитрий Красилов гостит в кубанской столице уже вторую неделю.

Это не первый фонтан, который полюбился "пухляшу" в Краснодарском крае. Мини-клип у городской достопримечательности Анапы месяцем ранее тоже имел успех. И даже нашел своих последователей.

Напомним, с песней UNO российская группа должна было покорять «Евровидение». После презентации клипа стало известно, что «пухляш», как его прозвали фанаты, не поедет на музыкальный конкурс. Дело в том, что во время выступления на сцену не могут выходить более шести человек. Из-за большого количества певцов Дмитрия в это число не входил. Но поклонники Красилова так хотели увидеть любимца в Нидерландах, что даже создали петицию о его поездке на конкурс. Но его отменили из-за пандемии.