Быстрыкин поставил на контроль случай с избиением девочки в лагере Геленджика

У пострадавшей вырвали клок волос

Напомним, появилось видео, на котором пять девочек издеваются над сверстницей в детском лагере Геленджика «Медвежонок». У малышки вырвали клок волос. Вожатые и директор лагеря, когда узнали о случившемся, стали удалять видео и попытались скрыть инцидент.

Однако один ролик все-таки остался, родители школьницы обратились в полицию. А 29 июня стало известно, что дело занялся Следственный комитет России.

- Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Следкому Кубани забрать материалы из полиции в свое производство, - сообщает пресс-службе регионального ведомства.