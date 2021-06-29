Фото: пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени Виталия Севастьянова

Авиакомпании грозятся отменить часть рейсов на курорты Кубани из-за «ковидных» требований для экипажей. Пилоты тоже не смогут заселиться в отель без ПЦР-тестировании или сертификата о вакцинации. Такую информацию распространили представители авиакомпаний.

- В числе направлений, где могут быть отменены рейсы - Сочи, Анапа и Геленджик, - предупредили авиаторы.

Напомним, что на Кубани новые правила, введенные для туристов из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заставили отпускников пересмотреть свои планы. Одни переносят свой отпуск на бархатный сезон, чтобы привиться до поездки к морю, а кто-то принимает решение вместо Черноморского побережья отдохнуть на даче. Но в целом в Сочи не наблюдается массовой отмены бронирований в связи с новыми правилами отдыха.