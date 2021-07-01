Гандбольный тренер Александр Тарасиков стал почетным гражданином Краснодара

А еще Александр Тарасиков - любитель газеты "Комсомольская правда"

1 июля в Краснодаре прошло внеочередное заседание городской Думы. На нем депутаты голосовали за присвоение звание «Почетный гражданин Краснодара». Его удостоился заслуженный тренер СССР и России, основатель гандбольной «Кубани» Александр Тарасиков.

1987 год, клуб Тарасикова (сам Александр Ивановис в центре) с кубком Кубков. Тогда Евгений Трефилов ( второй справа в верхнем ряду) работал тренером в дубле команды. Фото: ГК "Кубань" Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: https://www.kuban.kp.ru/daily/26657/367818

Александра Тарасикова знали во всем союзе. С его именем связаны самые громкие успехи женского гандбола Кубани. Более тридцати лет он возглавлял созданный им же клуб. При нем «Кубань» завоевала звание чемпиона СССР, выиграла два европейских кубка и стала единственной командой края, игравшей в финале Кубка европейских регионов.

Сейчас Александру Тарасикову 74 года. На пенсии он часто рыбачит, принимает гостей и рассказывает свои интересные истории. Корреспонденту «КП»-Кубань» удалось побывать в гостях у великого тренера. О том, как это было, читайте в нашем материале.