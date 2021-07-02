В Сочи Михаил Галустян снимает полнометражный фильм «Папы»

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В Сочи идут съемки фильма. Над кинолентой работает компанией Fresh Film, основанная продюсером Михаилом Галустяном и Арменом Ананикяном.

Фильм будет состоять из четырех новелл. Их будут снимать на курорте и в Москве.

- Каждая из новелл раскрывает разные истории и проблемы взаимоотношений между отцами и детьми. В картине в главной роли снимается Сергей Безруков, также задействованы Дмитрий Нагиев , Юрий Стоянов, Марк Богатырёв, Игорь Жижикин и другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

В Сочи в настоящее время снимают новеллу «Отпуск».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске тоже снимают фильм. Там с 3 по 5 июля из-за работ над кинокартиной перекроют одну из городских улиц.