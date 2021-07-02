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Здоровье2 июля 2021 12:08

Кубань обновила рекорд по количеству заболеваемых коронавирусом: в крае выявили 202 случая

Возраст пациентов от трех до 87 лет
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу зафиксировал рекордное количество заболевших с начала пандемии. 2 июля в регионе выявили 202 человека с опасным вирусом, среди них 72 мужчины и 130 женщин. Возраст пациентов от трех до 87 лет. При этом 1 июля в регионе было выявлено 190 случаев.

В краевой столице обнаружили 38 случаев, в Сочи – 29, в Новороссийске – 14, в Лабинском и тихорецком районах по 13, в Анапе – 12, а в Динском – 11. В остальных муниципалитетах заболевших не более десяти.

С момента начала эпидемии в регионе зафиксировали 52265 заболеваемых, из них выздоровели 45497 человек.