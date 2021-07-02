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Общество2 июля 2021 14:42

810 тысяч кубанцев сделали прививку от коронавируса

В Краснодарском крае планируют вакцинировать 2694784 человека
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

На Кубани прививку от коронавируса поставили 810 тысяч человек. О ходе вакцинации рассказала специалист-эксперт отдела Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

- Мы планируем вакцинировать в регионе 2694784 человека. Эта цифра составляет 60% от численности всего населения края, именно столько человек нужно для выработки коллективного иммунитета. Сейчас привито 30% - 812296 человек, - уточнила Татьяна Межевая.

Также стало известно, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость в крае выросла на 11,5%. Всего с 1 мая зарегистрировали 1724 случая COVID-19. 2 июля регион побил рекорд по заболеваемости – зафиксировано 202 случая.