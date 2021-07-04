Набережная изменится. Фото: @love.sochi

Набережную в Дагомысе ждет масштабная реконструкция. В ближайшее время там увеличат прогулочную площадь.

- Часть старых кафе и торговых ларьков уже убрали, - сообщают в мэрии курортного Сочи.

Кроме того, демонтирована ротонда, она находилась в аварийном состоянии. Некогда она являлась частью кафе «Черномор» и была демонтирована по согласованию с владельцем.

Вместо ротонды здесь появится современная фотозона с девятиметровым арт-объектом и подсветкой.

Напомним, в Сочи сегодня, 4 июля, ожидается сильная жара. Температура воды прогрелась на курорте до комфортных значений.