Генпрокуратура России взяла на контроль работы по ликвидации последствий подтоплений в Краснодарском крае

Ситуация находится на контроле в прокуратуре края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По поручению Генпрокуратуры краевое надзорное проконтролирует работу уполномоченных органов и организаций в ликвидации последствий, вызванных обильными осадками.

- Особое внимание специалисты обратят на вопросы оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К настоящему времени подъём уровня воды в реках прекратился. Ведутся работы по оценке ущерба, причиненного стихией, добавили в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 5 июля, подтопило дороги и дома в Сочи. В низменных районах продолжают откачивать воду. В районе подтопления и на подъездных путях дежурят сотрудники ДПС.