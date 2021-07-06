К пострадавшим от паводков районам Кубани организуют подвоз воды и питания

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дожди обрушились на Краснодарский край месячными нормами. В шести районах подтопило дома. ЧС ввели в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Славянском, Северском и Туапсинском районах. В настоящий момент ликвидируют последствия стихии, в том числе восстанавливают электричество, но не во всех населенных пунктах аварии удается устранить оперативно.

Глава Кубани поручил помочь пострадавшим от паводков районам.

– Все последствия предстоит ликвидировать в кратчайшие сроки. Там, где невозможно подключить электричество и газ в течение двух суток, необходимо обеспечить людям подвоз воды и питания, – сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, что штормовое предупреждение в регионе действует до 8 июля. Сильные дожди еще могут пройти на территории края.